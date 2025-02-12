Себастьян Фундора проведёт защиту титулов 22 марта в Лас-Вегасе

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом среднем весе 27-летний американец Себастьян Фундора возглавит вечер бокса от промоутерской компании TGB Promotions, который состоится 22 марта в Лас-Вегасе. В этом поединке Фундора проведёт защиту своих титулов против 33-летнего соотечественника Кордейла Букера. Об этом сообщает Boxing Scene.

Напомним, Фундора последний бой проводил в марте 2024 года, где он победил раздельным судейским решением по итогам 12-раундового поединка экс-чемпиона мира в этом дивизионе Тимофея Цзю.

Что касается Букера, то его предыдущий поединок состоялся в июне 2024 года и завершился победой техническим нокаутом в третьем раунде над аргентинцем Брайаном Дэмиеном Чавесом.