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Себастьян Фундора проведёт защиту титулов 22 марта в Лас-Вегасе

Себастьян Фундора проведёт защиту титулов 22 марта в Лас-Вегасе
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Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом среднем весе 27-летний американец Себастьян Фундора возглавит вечер бокса от промоутерской компании TGB Promotions, который состоится 22 марта в Лас-Вегасе. В этом поединке Фундора проведёт защиту своих титулов против 33-летнего соотечественника Кордейла Букера. Об этом сообщает Boxing Scene.

Напомним, Фундора последний бой проводил в марте 2024 года, где он победил раздельным судейским решением по итогам 12-раундового поединка экс-чемпиона мира в этом дивизионе Тимофея Цзю.

Что касается Букера, то его предыдущий поединок состоялся в июне 2024 года и завершился победой техническим нокаутом в третьем раунде над аргентинцем Брайаном Дэмиеном Чавесом.

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