Хильберто Рамирес и Юниер Дортикос проведут бой 19 апреля

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в первом тяжёлом весе мексиканец Хильберто Рамирес проведёт обязательную защиту по линии WBA против кубинского экс-чемпиона мира в этом дивизионе Юниера Дортикоса 19 апреля на пока ещё не определённой локации. Об этом сообщает официальный аккаунт промоутерской компании Top Rank в социальных сетях.

Напомним, Рамирес свой последний бой проводил в ноябре 2024 года и победил там единогласным решением судей другого экс-чемпиона мира британца Криса Биллам-Смита, отобрав у него пояс WBO.

Дортикос предыдущий поединок провёл в июне 2024 года и одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над Аланом Кампой.