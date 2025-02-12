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Тренер Стрикленда рассказал, как отреагировал Перейра на неудачное выступление Шона

Тренер Стрикленда рассказал, как отреагировал Перейра на неудачное выступление Шона
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Тренер экс-чемпиона UFC в среднем весе Шона Стрикленда Эрик Никсик рассказал, как отреагировал действующий чемпион UFC в полутяжёлом дивизионе Алекс Перейра на поражение своего товарища в бою против Дрикуса дю Плесси.

«Перейра – классный парень. У него устрашающий вид. Во время боя Шона с дю Плесси он несколько раз наклонялся и смотрел в мою сторону, и было видно, что он не понимал, что происходит с Шоном. Он испытывал то же самое что и я, и мне понравилось, что он был с нами в этот день.

Все думают, что он проделал огромный путь до Австралии ради этого боя, но он был заранее в Австралии, и мы знали, что он будет в нашем углу», – сказал Никсик в интервью Ариэлю Хельвани.

Напомним, дю Плесси победил Стрикленда единогласным решением судей по итогам главного боя турнира UFC 312, который состоялся 9 февраля в Сиднее (Австралия).

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