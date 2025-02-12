Майкл Пейдж рассказал о планах на 2025 год

Британский средневес UFC Майкл Пейдж рассказал о своих планах на 2025 год, в течение которого планирует ещё трижды провести бои.

«В марте я уже не успею выступить в Лондоне, но вот в апреле в Майами — вполне вероятно. Так я точно успею без проблем согнать вес до полусреднего дивизиона. В целом я бы хотел подраться в апреле, июле и октябре — это идеальное расписание для меня. Взгляните, я провёл бой с опасным ударником и в итоге не получил ни одного удара в лицо. С моим стилем я способен проводить бой один за другим. Надеюсь, что никакие травмы меня не подведут и я вернусь как можно скорее», — приводит слова Пейджа Sky Sports.

Напомним, Пейдж последний бой проводил 1 февраля в Саудовской Аравии, где победил единогласным решением судей россиянина Шарабутдина Магомедова, известного как Шара Буллет.