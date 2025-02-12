Энтони Ярд и Линдон Артур завершат трилогию 26 апреля в Англии

Два экс-претендента на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе британцы Энтони Ярд и Линдон Артур завершат трилогию между собой 26 апреля в Тоттенхэме (Англия) на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщает Boxing Scene.

Напомним, первый бой между этими боксёрами состоялся в декабре 2020 года, и тогда победу единогласным решением судей одержал Артур. Затем в декабре 2021 года Ярд победил Артура в реванше, нокаутировав его в четвёртом раунде. Теперь между боксёрами ожидается решающее третье противостояние.

Со времён реванша Ярд успел провести пять поединков, одержав в них четыре победы при одном поражении (от абсолютного чемпиона мира Артура Бетербиева), в то время как Артур провёл шесть поединков и победил в пяти из них, также при одном поражении (от экс-чемпиона мира в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола).