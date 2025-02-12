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Бой между Зауром Абдуллаевым и Раймондом Мураталлой перенесён на 10 мая в Сан-Диего

Бой между Зауром Абдуллаевым и Раймондом Мураталлой перенесён на 10 мая в Сан-Диего
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Бой за титул временного чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе между россиянином Зауром Абдуллаевым и американцем Раймондом Мураталлой перенесён с 5 апреля на 10 мая и пройдёт в Сан-Диего (США), а не в Лас-Вегасе, как это планировалось ранее. Об этом сообщает портал Boxing Scene.

Причиной переноса стал священный праздник Рамадана, приходящегося на период с 28 февраля по 29 марта, из-за которого режим тренировок Абдуллаева будет нарушен.

Напомним, полновесным чемпионом мира по этой версии является украинец Василий Ломаченко, которого обязали в срок до октября 2025 года провести обязательную защиту титула против победителя бой между Абдуллаевым и Мураталлой. В противном случае Ломаченко будет лишён титула, а победитель боя Абдуллаев — Мураталла — повышен до статуса полноценного чемпиона.

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