IBA поприветствовала решение Иман Хелиф подать в суд на их организацию

Международная ассоциация бокса (IBA) поприветствовала решение олимпийской чемпионки Иман Хелиф подать иск против их организации

«Мы получили замечательную новость, что МОК столкнётся с последствиями своих решений, поскольку Иман Хелиф собирается подать иск против IBA. Мы очень рады, поскольку сможем доказать в суде, что Хелиф, исходя из критериев допуска, не была допущена к участию в женских боксёрских соревнованиях, чтобы гарантировать безопасность и равные возможности для женщин-участниц. Мы будем настаивать на проведении судебно-медицинской экспертизы, которая подтвердит нашу позицию, и мы сообщим о результатах соответствующим образом», — приводит слова президента IBA Умара Кремлёва официальный сайт IBA.

Напомним, ранее французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал отчёт о гендерном тесте Хелиф, пройдённый в 2023 году. Согласно медицинским заключениям, у спортсменки было выявлено наличие тестикул и микропениса.