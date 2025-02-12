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Объявлен состав участников 33-го сезона реалити-шоу TUF

Объявлен состав участников 33-го сезона реалити-шоу TUF
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Стал известен состав участников 33-го сезона реалити-шоу The Ultimaite Fighter (TUF), где примут участие бойцы полусреднего и наилегчайшего дивизионов.

Наилегчайший вес:

Алиби Идирис (10-0, Казахстан);
Фуркатбек Йокубов (15-4, Узбекистан);
Аршиян Мемон (7-0, Индия);
Эдуардо «Чаполин» Энрике (13-2, Бразилия);
Иманол Родригес (5-0, Мексика);
Джозеф Моралес (12-2, США);
Ройберт Эчеверриа (10-2, Венесуэла);
Тумело Маньямала (6-1, Южная Африка).

Полусредний вес:

Даниил Донченко (11-2, США);
Алекс Санчес (15-3, Мексика);
Андреас Биндер (10-2, Ирландия);
Диего Бьянкини (9-1, Бразилия);
Джефф Крейтон (11-2-1, США);
Ричард Мартинс (9-1, Бразилия);
Родриго Сезинандо (8-1, Бразилия);
Мэтт Диксон (11-1, США).

Напомним, тренерами команд-участников станут экс-чемпион UFC в двух дивизионах Даниэль Кормье и ещё один ветеран UFC, экс-претендент на титул чемпиона Чейл Соннен.

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