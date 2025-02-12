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Менеджер Романа Копылова назвал предварительную дату следующего боя

Менеджер Романа Копылова назвал предварительную дату следующего боя
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Менеджер российского средневеса UFC Романа Копылова Александр Скаредин назвал вероятную дату следующего поединка своего подопечного клиента.

«Cледующий бой Романа Копылова должен пройти в мае. Сейчас мы ждём подтверждение от UFC и общаемся по сопернику. Поверьте, это известное и интересное имя из топ‑15. Надеемся, что всё получится», — приводит слова Скаредина «Матч ТВ».

Напомним, Копылов свой последний бой проводил в январе 2025 года, где он одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде над американцем Крисом Кёртисом.

Послужной список Копылова состоит из 17 поединков (14 побед при всего трёх поражениях).

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