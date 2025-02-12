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Роман Долидзе высказался о возможном поединке с Шарой Буллетом

Роман Долидзе высказался о возможном поединке с Шарой Буллетом
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Грузинский средневес UFC Роман Долидзе дал комментарий по поводу возможного поединка против российского бойца Шарабутдина Магомедова, известного как Шара Буллет.

«Я хотел боя с Шарой, он был мне интересен. Он много говорил про мою страну. Но я не думаю о том, что его надо проучить, у меня исключительно спортивный интерес. Шара находился в рейтинге, за ним был хайп. Однако я не знаю, что ждёт его дальше. Надеюсь, он вернётся как можно скорее. Но сейчас мне нет смысла с ним драться», — сказал Долидзе на YouTube-канале Home of Fight.

Напомним, Шара Буллет свой последний бой провёл 1 февраля в Саудовской Аравии, где потерпел первое в карьере поражение, уступив единогласным решением судей британцу Майклу Пейджу.

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