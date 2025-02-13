Джо Джойс сделал прогноз на предстоящий бой Даниэля Дюбуа с Джозефом Паркером

Бывший обладатель временного титула WBO в супертяжёлом весе британец Джо Джойс дал свой прогноз на предстоящий бой действующего чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа против экс-чемпиона мира Джозефа Паркера, который состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.

«Хочется отметить, что Паркер является очень хитрым боксёром и он всё ещё молод и голоден до побед. Он очень хорошо готов к этому бою и демонстрирует великолепную боевую форму. В это же время у Дюбуа очень сильный удар, и здесь сложно сказать, сможет ли от этого удара уйти Паркер. Здесь крайне сложно давать прогноз, это действительно равный бой, и пусть в нём победит сильнейший», — сказал Джойс на YouTube-канале Fight Hub TV.