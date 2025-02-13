Майкл Чендлер намекнул, что его прощальный бой состоится на UFC 317

Экс-чемпион Bellator, а также экс-претендент на титул UFC Майкл Чендлер намекнул на то, что планирует провести свой следующий бой на турнире UFC 317, который пройдёт 28 июня в рамках Международной бойцовской недели на знаменитой арене «T-Мобайл» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Об этом Чендлер сообщил на своей странице в социальных сетях.

Стоит отметить, что на данный момент официального подтверждения каких-либо участников этого турнира не поступало. Ежегодно UFC планирует самые громкие файткарды в рамках номерных турниров, которые приурочены к Бойцовской неделе. В 2024 году ожидалось, что Чендлер сразится в рамках подобного шоу со звездой UFC Конором Макгрегором, но в итоге этот поединок так и не состоялся.