Опубликован официальный постер турнира UFC 313

UFC опубликовала официальный постер турнира UFC 313, который состоится 8 марта в Лас-Вегасе (США) на знаменитой арене «Т-Мобайл».

Постер UFC 313 Фото: UFC

В главном событии шоу состоится бой чемпиона организации в полутяжёлом весе бразильца Алекса Перейры против претендента в лице россиянина Магомеда Анкалаева.

Перейра выйдет на этот бой с серией побед из пяти поединков. Его предыдущий бой состоялся в октябре 2024 года и завершился победой техническим нокаутом в четвёртом раунде над Халилом Раунтри. Анкалаев не знает поражений уже 13 поединков кряду.

Соглавным событием турнира станет поединок в лёгкой весовой категории между американцем Джастином Гэтжи и новозеландцем Дэном Хукером.