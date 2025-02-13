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Александр Усик рассказал, когда планирует завершить карьеру

Александр Усик рассказал, когда планирует завершить карьеру
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Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал, когда планирует завершить карьеру.

«Я думаю, что два года, полтора осталось в боксе. Я чувствую себя отлично. Я чувствую, что мне нужно подготовиться к двум боям, не больше. Всего два», — приводит слова Усика Sky Sport.

В мае 2024 года Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, одолев британца Тайсона Фьюри. Реванш состоялся в декабре, и украинец снова победил по очкам.

Усик является непобеждённым бойцом. На его счету 22 победы в профессиональной карьере.

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