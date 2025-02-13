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Более 30 экс-бойцов Hardcore FC подадут в суд на Анатолия Сульянова — источник

Более 30 экс-бойцов Hardcore FC подадут в суд на Анатолия Сульянова — источник
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32 экс-бойца лиги Hardcore FC готовят коллективный иск в суд на главу лишённого лицензии промоушена Анатолия Сульянова, суммарно задолжавшего им около 33 млн рублей, сообщает Mash.

По информации ресурса, некоторые из спортсменов дожидаются выплат уже около двух лет. Также сообщается, что в настоящий момент Сульянов не имеет юридического отношения к Hardcore FC.

Напомним, в октябре 2024 года стало известно, что Федерация бокса России (ФБР) отозвала лицензии у компаний «Эйчэфси Медиа» и «Боксинг Интертеймент», имеющих непосредственное отношение к Hardcore FC и Hardcore Boxing.

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