Чемпион мира Муртазалиев оценил шансы Кроуфорда в бою с Канело

Чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев высказался о возможном поединке между американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом.

«Отличный бой. Буду обязательно смотреть. Надеюсь, после боя Кроуфорд вернётся в первый средний вес и мы объединим пояса. Если же нет, желаю ему хорошего отдыха после отличной карьеры. У Кроуфорда есть шансы против любого бойца, но Альварес – фаворит 70 на 30», — приводит слова Муртазалиева MMA.Metaratings.ru.

Теренсу Кроуфорду 37 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), бывшим абсолютным чемпионом в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) дивизионах, а также действующим обладателем титула WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг).