Махачев: не хочу сразу давать Топурии шанс, он не выполнил работу в своём дивизионе

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев заявил, что не заинтересован в немедленной организации поединка с обладателем титула в полулёгком дивизионе (до 65 кг) грузином Илией Топурией.

«Я не собираюсь сразу давать ему шанс, потому что он не выполнил всю работу, которую должен был сделать в своей весовой категории. Ещё есть претенденты, которых он должен победить, но он больше не хочет сгонять вес. Пусть переходит и заслуживает шанс, и мы обязательно подерёмся», — сказал Махачев в эфире программы «Все на Матч!»

Илии Топурии 27 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.