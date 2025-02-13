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Ислам Махачев заявил, что не намерен завершать карьеру без второго титула UFC

Ислам Махачев заявил, что не намерен завершать карьеру без второго титула UFC
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Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев заявил, что не намерен завершать карьеру без титула во втором дивизионе.

«Не хочу уходить из боёв, пока у меня не будет второго пояса. И не так важно, в каком весе», — сказал Махачев в эфире программы «Все на Матч!»

Исламу Махачеву 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2010 году, с 2015-го выступает в UFC.

В октябре 2022 года Махачев завоевал титул UFC в лёгком весе, «задушив» во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру, после чего провёл четыре защиты.

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