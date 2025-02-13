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«Вся подготовка была борьбой». Стрикленд рассказал о причинах поражения на UFC 312

«Вся подготовка была борьбой». Стрикленд рассказал о причинах поражения на UFC 312
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд рассказал о трудностях подготовки к реваншу с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, состоявшемся на UFC 312.

«Весь тренировочный лагерь был борьбой. Это была чёртова борьба. У нас всех есть причины, почему мы не победили, почему мы победили или почему мы не должны были победить. У всех есть оправдания, и они, чёрт возьми, не имеют смысла.

Семь-восемь недель назад я был в Колумбии, чтобы получить стволовые клетки для сломанной кости. Она хорошо срослась, но это давит на вашу голову.

Весь лагерь, будь то стафилококк, сломанная рука или одобренная за неделю виза, был борьбой, и я не был хорош, но я смотрел в зеркало и говорил: «Соберись», — сказал Стрикленд в социальных сетях.

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