Усик заявил, что готов сразиться с победителем боя Дюбуа — Паркер

Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик заявил о готовности сразиться с победителем титульного боя между британцем Даниэлем Дюбуа и новозеландцем Джозефом Паркером, который состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я подерусь с тем, кто победит, Джозеф Паркер, Даниэль Дюбуа… Никаких проблем», — приводит слова Усика издание Sky Sports.

Отметим, что Усик и Дюбуа уже встречались в ринге. Поединок состоялся в августе 2023 года в Польше и завершился победой украинца нокаутом в девятом раунде.

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