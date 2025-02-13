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Усман Нурмагомедов: Макгрегору придётся жить с поражением от Хабиба, как и его детям

Усман Нурмагомедов: Макгрегору придётся жить с поражением от Хабиба, как и его детям
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Чемпион Bellator в лёгком весе (до 70 кг) российский боец Усман Нурмагомедов высказался о многолетнем конфликте между Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

«Возможно, всё из-за того, что Хабиб надрал ему зад. Он хочет реванша, но ему придётся прожить всю жизнь с этим, как и его детям.

Когда его дети вырастут, люди скажут: «Эй, твой отец пытался сделать нечто безумное, но какой-то парень из Дагестана приехал в Америку и надрал ему зад». Вот почему он даже не может спать», — приводит слова Нурмагомедова издание MMA Fighting.

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