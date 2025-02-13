Бой Ризвана Куниева и Кёртиса Блэйдса перенесён — MMAJunkie

Поединок в тяжёлом весе (до 120 кг) UFC между американцем Кёртисом Блэйдсом и россиянином Ризваном Куниевым перенесён, сообщает издание MMAJunkie.

Напомним, изначально встреча бойцов была запланирована на турнире UFC Fight Night 252, который состоится 23 февраля в Лас-Вегасе (США), теперь же она пройдёт 9 марта в рамках UFC 313, также в Лас-Вегасе.

Ризвану Куниеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2011 году, в 2024-м через Претендентскую серию Даны Уайта получил контракт с UFC. Всего на счету Куниева в MMA 13 побед и два поражения.

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