Сехудо сказал, кто победит в бою дю Плесси — Чимаев

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо высказался об ожидаемом поединке Хамзата Чимаева с действующим чемпионом организации в среднем весе (до 84 кг) Дрикусом дю Плесси.

«Лично я считаю, что дю Плесси победит Хамзата Чимаева. Его нелегко будет поймать на приём. Посмотрите на его выносливость, особенно в последнем бою. Хочется поставить его в тройку лучших кардио в UFC. Очевидно, Мераб — лучший, но дю Плесси выглядит чертовски хорошо.

В пятом раунде [на UFC 312] он выглядел так, словно готов пройти ещё пять раундов. Этот парень готов, и он станет проблемой для любого в среднем весе», — сказал Сехудо в подкасте Pound 4 Pound.