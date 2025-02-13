Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сехудо сказал, кто победит в бою дю Плесси — Чимаев

Сехудо сказал, кто победит в бою дю Плесси — Чимаев
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо высказался об ожидаемом поединке Хамзата Чимаева с действующим чемпионом организации в среднем весе (до 84 кг) Дрикусом дю Плесси.

«Лично я считаю, что дю Плесси победит Хамзата Чимаева. Его нелегко будет поймать на приём. Посмотрите на его выносливость, особенно в последнем бою. Хочется поставить его в тройку лучших кардио в UFC. Очевидно, Мераб — лучший, но дю Плесси выглядит чертовски хорошо.

В пятом раунде [на UFC 312] он выглядел так, словно готов пройти ещё пять раундов. Этот парень готов, и он станет проблемой для любого в среднем весе», — сказал Сехудо в подкасте Pound 4 Pound.

Материалы по теме
Камил Гаджиев оценил шансы Чимаева в бою с дю Плесси
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android