Усик: после 15–20 лет бокс становится наркотиком

Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался о психологической зависимости от бокса, формирующейся с годами у спортсменов.

«Бокс, если вы долго им занимаетесь — 10, 15, 20, 25 лет, — становится наркотиком. Если однажды вы не пойдёте на тренировку, то почувствуете себя мёртвым. Так обстоят дела у меня, по крайней мере.

Я тренируюсь каждый день. Хотя я не боксирую ежедневно. Иногда это кроссфит, беговые тренировки. Боксом я занимаюсь только в тренировочном лагере», — приводит слова Усика издание talkSPORT.

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