Усик назвал фаворита в чемпионском бою Дюбуа — Паркер

Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался о предстоящем поединке за титул IBF между британцем Даниэлем Дюбуа и новозеландцем Джозефом Паркером.

«52 на 48 в пользу Даниэля. Так спрогнозировала моя команда», — сказал Усик в интервью Sky Sports.

В своём последнем бою, состоявшемся в марте, Паркер победил раздельным решением китайца Чжана Чжилэя. Дюбуа в сентябре нокаутировал соотечественника Энтони Джошуа, проведя первую защиту титула.

Поединок Дюбуа — Паркер состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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