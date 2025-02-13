Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Украинский чемпион Беринчик заявил о готовности сразиться с Джервонтой Дэвисом

Украинский чемпион Беринчик заявил о готовности сразиться с Джервонтой Дэвисом
Комментарии

Чемпион мира по версии WBO в лёгком весе (до 61,2 кг) украинец Денис Беринчик заявил о готовности провести объединительный поединок с обладателем титула WBA американцем Джервонтой Дэвисом.

«Если после будет Джервонта Дэвис… Вот что я действительно хочу. Мы едва не заключили сделку с чемпионом WBC Шакуром Стивенсоном, но теперь это Кишон Дэвис», — сказал Беринчик в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Напомним, 15 февраля в Нью-Йорке (США) Беринчик проведёт защиту титула против непобеждённого американца Кишона Дэвиса (12-0, 8 KO).

Материалы по теме
«Через пять лет буду лицом бокса». Этот Дэвис станет круче Джервонты
«Через пять лет буду лицом бокса». Этот Дэвис станет круче Джервонты

Александр Усик танцем отпраздновал победу украинского боксёра Беринчика

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android