Украинский чемпион Беринчик заявил о готовности сразиться с Джервонтой Дэвисом

Чемпион мира по версии WBO в лёгком весе (до 61,2 кг) украинец Денис Беринчик заявил о готовности провести объединительный поединок с обладателем титула WBA американцем Джервонтой Дэвисом.

«Если после будет Джервонта Дэвис… Вот что я действительно хочу. Мы едва не заключили сделку с чемпионом WBC Шакуром Стивенсоном, но теперь это Кишон Дэвис», — сказал Беринчик в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Напомним, 15 февраля в Нью-Йорке (США) Беринчик проведёт защиту титула против непобеждённого американца Кишона Дэвиса (12-0, 8 KO).

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