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Тренер Бетербиева оценил подготовку россиянина к реваншу с Биволом

Тренер Бетербиева оценил подготовку россиянина к реваншу с Биволом
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Марк Рэмси, тренер абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артура Бетербиева, оценил подготовку россиянина к реваншу с соотечественником Дмитрием Биволом, который состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.

«Артур провёл отличный тренировочный лагерь и избежал травм. Конечно, мы внесли некоторые изменения, но я не могу говорить об этом. Могу сказать одно — наша команда очень уверена в себе», — приводит слова Рэмси «Матч ТВ».

Первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Бивол потерпел первое поражение в карьере.

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