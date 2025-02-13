Тренер Бетербиева оценил подготовку россиянина к реваншу с Биволом

Марк Рэмси, тренер абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артура Бетербиева, оценил подготовку россиянина к реваншу с соотечественником Дмитрием Биволом, который состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.

«Артур провёл отличный тренировочный лагерь и избежал травм. Конечно, мы внесли некоторые изменения, но я не могу говорить об этом. Могу сказать одно — наша команда очень уверена в себе», — приводит слова Рэмси «Матч ТВ».

Первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Бивол потерпел первое поражение в карьере.