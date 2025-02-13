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Махачев: Макгрегор уже не будет прежним, как до боя с Хабибом. У него с головой проблемы

Махачев: Макгрегор уже не будет прежним, как до боя с Хабибом. У него с головой проблемы
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев высказался в адрес популярного ирландского бойца UFC Конора Макгрегора.

«Он уже не будет прежним, как до боя с Хабибом. Это [поражение] изменило его жизнь. Думаю, у него с головой проблемы. Он не может забыть то, что было тогда в клетке», — сказал Махачев в эфире программы «Все на Матч!».

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), Махачев разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде. Для Ислама эта победа стала 14-й подряд в лёгком весе.

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