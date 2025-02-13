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Экс-чемпион UFC: поставлю свои деньги на дю Плесси в бою с Перейрой

Экс-чемпион UFC: поставлю свои деньги на дю Плесси в бою с Перейрой
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо высказался о потенциальном поединке между бразильцем Алексом Перейрой и южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

«Если дю Плесси пройдёт Хамзата Чимаева, а Алекс Перейра — Анкалаева, то этих парней нужно будет свести. И, несмотря на то что я верю в победу Перейры над Анкалаевым, я поставлю свои деньги на Дрикуса дю Плесси», — сказал Сехудо в подкасте Pound 4 Pound.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 312 в феврале, дю Плесси победил единогласным решением американского экс-чемпиона Шона Стрикленда.

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