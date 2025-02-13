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Александр Усик ответил, хотел бы он провести бой по боксу с чемпионом UFC Алексом Перейрой

Александр Усик ответил, хотел бы он провести бой по боксу с чемпионом UFC Алексом Перейрой
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе, непобеждённый украинец Александр Усик ответил, хотел бы он провести бой по правилам бокса с действующим обладателем титула UFC в категории до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой.

«Провести показательный бой с Алексом Перейрой после поединка с победителем встречи Дюбуа — Паркер? Может быть. Почему бы и нет», — приводит слова Усика портал Eurosport.

Последний поединок Усик провёл 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Его соперником был британец Тайсон Фьюри. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Александра единогласным решением судей.

Ранее сам Алекс Перейра выразил желание провести бой с Александром Усиком.

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