Александр Усик ответил, хотел бы он провести бой по боксу с чемпионом UFC Алексом Перейрой

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе, непобеждённый украинец Александр Усик ответил, хотел бы он провести бой по правилам бокса с действующим обладателем титула UFC в категории до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой.

«Провести показательный бой с Алексом Перейрой после поединка с победителем встречи Дюбуа — Паркер? Может быть. Почему бы и нет», — приводит слова Усика портал Eurosport.

Последний поединок Усик провёл 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Его соперником был британец Тайсон Фьюри. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Александра единогласным решением судей.

Ранее сам Алекс Перейра выразил желание провести бой с Александром Усиком.