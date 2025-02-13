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«Для титула нужно было сделать больше». Махачев — о поражении Умара Нурмагомедова

«Для титула нужно было сделать больше». Махачев — о поражении Умара Нурмагомедова
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Действующий обладатель титула UFC в весовой категории до 70 кг россиянин Ислам Махачев прокомментировал поражение своего одноклубника и топового бойца UFC Умара Нурмагомедова в бою с чемпионом UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили.

«Не сказал бы, что он проиграл бой, но для титула нужно было сделать больше. Это поражение сделает его сильнее. В этом бою ему просто не хватило опыта», — сказал Махачев в эфире программы «Все на Матч!».

Напомним, поединок между Умаром и Мерабом был соглавным на турнире UFC 311, который состоялся 11 января в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Бой завершился победой грузинского атлета единогласным решением судей.

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