Джейк Пол вошёл в топ-5 самых высокооплачиваемых боксёров по итогу 2024 года — Sportico

Авторитетное американское издание Sportico, специализирующееся на бизнесе в спорте, опубликовало список самых высокооплачиваемых боксёров по итогу 2024 года.
Самые высокооплачиваемые боксёры по итогу 2024 года:
1. Тайсон Фьюри ($ 147 млн);
2. Александр Усик ($ 122 млн);
3. Сауль Альварес ($ 73 млн);
4. Энтони Джошуа ($ 60 млн);
5. Джейк Пол ($ 48 млн);
6. Наоя Иноуэ ($ 42 млн).
Напомним, последний бой Фьюри провёл 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Его соперником был бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе непобеждённый украинец Александр Усик. Для боксёров это был реванш. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинского атлета единогласным решением судей.