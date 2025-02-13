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Джейк Пол вошёл в топ-5 самых высокооплачиваемых боксёров по итогу 2024 года — Sportico

Джейк Пол вошёл в топ-5 самых высокооплачиваемых боксёров по итогу 2024 года — Sportico
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Авторитетное американское издание Sportico, специализирующееся на бизнесе в спорте, опубликовало список самых высокооплачиваемых боксёров по итогу 2024 года.

Самые высокооплачиваемые боксёры по итогу 2024 года:

1. Тайсон Фьюри ($ 147 млн);
2. Александр Усик ($ 122 млн);
3. Сауль Альварес ($ 73 млн);
4. Энтони Джошуа ($ 60 млн);
5. Джейк Пол ($ 48 млн);
6. Наоя Иноуэ ($ 42 млн).

Напомним, последний бой Фьюри провёл 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Его соперником был бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе непобеждённый украинец Александр Усик. Для боксёров это был реванш. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинского атлета единогласным решением судей.

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