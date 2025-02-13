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Асу Алмабаев возглавит турнир UFC. Назван его соперник

Асу Алмабаев возглавит турнир UFC. Назван его соперник
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Топовый казахстанский боец UFC, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг), Асу Алмабаев проведёт следующий бой против представителя Португалии Манела Капе. Их поединок станет главным событием вечера на турнире UFC Vegas 103, который состоится 2 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Об этом сообщает пресс-служба североамериканского промоушена.

Фото: Пресс-служба UFC

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 19 октября 2024 года на турнире UFC Fight Night 245, Алмабаев разделил октагон с бразильским бойцом Матеусом Николау. Встреча продлилась все три раунда и завершилась победой Асу единогласным решением судей.

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