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Хьюз: слова Макгрегора о моей беседе с Хабибом были неуважительными. Это уже не тот Конор

Хьюз: слова Макгрегора о моей беседе с Хабибом были неуважительными. Это уже не тот Конор
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Бывший претендент на титул чемпиона Bellator в лёгком весе ирландец Пол Хьюз прокомментировал слова соотечественника и популярного бойца UFC Конора Макгрегора о его беседе с членом Зала славы UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Эти слова были крайне неуважительным со стороны Конора. Наверное, самое неуважительно, что можно сказать ирландцу, — это то, что он не ирландец, так как родился на севере страны. Но я не принял его слова близко к сердцу. К сожалению, это уже не тот Макгрегор, которого мы когда-то знали. Надеюсь, что он больше ничего такого не скажет. Желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Хьюза портал MMA Fighting.

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