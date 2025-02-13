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Экс-боец UFC назвал борца, который смог на тренировке потрясти Джона Джонса. Это россиянин

Экс-боец UFC назвал борца, который смог на тренировке потрясти Джона Джонса. Это россиянин
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Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Карлос Кондит назвал российского бойца, который смог на тренировке потрясти своего друга и действующего обладателя титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) соотечественника Джона Джонса.

«Адлан Амагов — чеченец, который несколько раз дрался в UFC. Он стал известным благодаря ударам ногой с разворота. Во время одной из спарринг-сессий Адлан побил меня, а потом, спустя один или два раунда, нанёс Джонсу настолько мощный удар ногой с разворота, что Джон просто упал», — приводит слова Кондита портал The Sports Rush.

Адлан Амагов выступал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств с 2008 по 2016 года. В UFC чеченский атлет провёл два боя и в каждом одержал победу.

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