«Шутки в сторону». Логан Пол вызвал на бой по боксу Лионеля Месси

29-летний американский блогер, спортсмен и звезда популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Логан Пол вызвал на бой по боксу аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси из-за спортивных напитков.

В 2022 году Логан Пол вместе с блогером KSI стали амбассадорами спортивного напитка Prime. А в июне 2024 года Лионель Месси также вышел на рынок спортивных напитков под брендом Mas+. В минувшем октябре Mas+ подала в суд на Prime за антиконкурентное поведение, заявив, что эта компания оказывала на них давление с целью изменения упаковки. Вскоре уже Prime подала встречный иск, обвинив бренд в копировании дизайна и торговой марки.

«Брат, ты нас скопировал! Все это видели. Люди в курсе, что ты сделал. Все это замечают. А потом на нас подали в суд. Погоди, погоди — что? Это не правосудие! Поэтому мы, очевидно, подали встречный иск. Если вы не можете победить лучших, вы должны стать лучшими. Но это незаконно. Это нарушение прав на товарный знак. Шутки в сторону, я рассмотрю [отзыв иска], если [бой по боксу] между мной и Месси состоится в 2025 году. Увидимся на ринге!» — приводит слова Пола Mundo Deportivo со ссылкой на его социальные сети.