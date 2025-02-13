Пэдди Пимблетт: Топурия — карлик. Если он хочет перейти в лёгкий, то буду ждать его

Топовый английский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Пэдди Пимблетт высказался в адрес чемпиона UFC в полулёгком весе испано-грузина Илии Топурии.

«Илия — карлик. Люди не понимают, насколько я крупнее. Я бы с удовольствием провёл с ним стерадун, чтобы все поняли, насколько я крупнее. Не поймите меня неправильно, Топурия реально хорош. То, что мне он не нравится, не значит, что я собираюсь сидеть и врать вам. Если он хочет перейти в лёгкий, то буду ждать его.

Илия хороший боец, это факт. Но, как мне кажется, он завоевал титул благодаря тому, что Волкановски часто менял весовые категории. Топурия победил лишь Брайса Митчелла и Джоша Эмметта, после чего получил титульник. Ему даже не пришлось побеждать Брайана Ортегу, Яира Родригеса или Арнольда Аллена. Топурия обошёл их стороной и получил право драться за пояс. Лично я не думаю, что он победил бы Волка, если бы того за 12 недель до этого не нокаутировал Махачев», — приводит слова Пимблетта портал BJ Penn.