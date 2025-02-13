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Хавьер Мендес сообщил, что Хабиб Нурмагомедов подарил ему квартиру

Хавьер Мендес сообщил, что Хабиб Нурмагомедов подарил ему квартиру
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Хавьер Мендес, являвшийся тренером экс-обладателя чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории и члена Зала славы UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что его бывший подопечный купил ему квартиру.

«Спасибо Хабибу. Он подарил мне новую квартиру», — сказал Мендес на подкасте "Javier Mendez Podcast".

Напомним, последний бой Нурмагомедов провёл на турнире UFC 254 в Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником был на тот момент временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. После оглашения результата Хабиб заявил о завершении карьеры.

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