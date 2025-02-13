Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье считает, что у Илии Топурии есть возможность победить Ислама Махачева.

«У Илии определённо есть шансы [победить Ислама]. От полулёгкого до полусреднего веса Илия обладает мощью и навыками, чтобы нокаутировать любого. Его тайминг, ритм и мощь просто невероятны, но разница в габаритах и борьба играет в пользу Ислама.

Я никогда не встречался с Топурией лично. Мне приходилось драться с Исламом и он крупный парень. Махачев точно не сможет спуститься в полулёгкий вес. Слышал, что Топурия в межсезонье весит 86 кг, но Ислам просто слишком большой и сильный [для Илии]. Но если ему удастся донести свой удар, то может вырубить кого угодно», — приводит слова Порье портал BJ Penn.