Илия Топурия утверждает, что дагестанские бойцы ломаются и проигрывают в близких поединках

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия поделился мнением о дагестанских бойцах.

«Они [дагестанцы] пытаются победить оппонента на старте боя, чтобы почувствовать себя доминирующими. Но когда понимают, что так одержать верх не получится, в большинстве случаев проигрывают. Все конкурентные бои они уступают», — приводит слова Топурии аккаунт Championship Roudns в X (ранее Twitter).

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 308 в Абу-Даби, Топурия разделил октагон с представителем США Максом Холлоуэем. Бой завершился победой Илии в третьем раунде.