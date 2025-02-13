«Россия сыграла ключевую роль в нашем развитии» — генсек Международной федерации муайтай

С 17 по 22 февраля в Екатеринбурге состоится чемпионат России по муайтай. По его итогам будет сформирована национальная сборная на мировое первенство. Генсек Международной федерации муайтай (IFMA) и Вице-Президент SportAccord Стефан Фокс поделился мнением о развитии данного вида спорта, вкладе России и о феномене лидирующих позиций отечественных бойцов.

Растущая популярность муайтай и вклад России

Фокс отметил, что за последние десять лет развитие муайтай приобрело большие масштабы, что привело к растущему количеству занимающихся единоборством:

«Муайтай признан в 156 странах, насчитывает более 132 000 спортивных залов по всему миру и почти 4 миллиона зарегистрированных спортсменов в национальных федерациях. За последние десять лет этот вид спорта развивается примерно на 3% в год».

Также генсек IFMA высоко оценил роль России в популяризации муайтай:

«Россия сыграла ключевую роль в глобальном развитии муайтай. Российские представители были одними из основателей IFMA в 1993 году. Все эти годы россияне неизменно занимали ключевые должности в международной федерации. Кроме того, федерация муайтай России имеет опыт успешной организации международных соревнований».

Грань между политикой и спортом

Отвечая на вопрос об отношениях между Международной федерацией и Россией, Фокс оценил их как дружеские:

«Отношения очень хорошие. Мы стремимся отделять политику от нашей организации. В то же время мы придерживаемся строгих рекомендаций МОК. Важно, чтобы спортсмены продолжали объединяться ради лучшего будущего».

«С тех пор, как Дмитрий Путилин возглавил федерацию муайтай России, она превратилась в одну из самых процветающих организаций в мире. Федерация хорошо структурирована во всех регионах, поддерживается Олимпийским комитетом России и Министерством спорта во главе с Михаилом Дегтярёвым. Отмечу роль Путилина. Его выделяет понимание потребностей спортсменов и умение решать административные задачи», — добавил Фокс.

Доминирование россиян на международной арене

По мнению Фокса россияне успешны на самом высоком уровне благодаря хорошей физической подготовке и тактическому мастерству. Также генсек IFMA выразил уверенность, что чемпионат России пройдёт на самом высоком уровне.

Чемпионат России по муайтай состоится в Екатеринбурге с 17 по 22 февраля. Изначально здесь были запланированы Всемирные игры дружбы, однако их перенесли. Тем не менее город не остался без большого спортивного праздника.