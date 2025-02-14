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Топурия назвал легковеса UFC, бой с которым ему интересен. Это не Махачев и не Пимблетт

Топурия назвал легковеса UFC, бой с которым ему интересен. Это не Махачев и не Пимблетт
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Действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия назвал бойца UFC, выступающего в лёгком весе (до 70 кг), с которым заинтересован провести поединок.

«На данный момент просто представьте себе бой между мной и — я обожаю этого пса — Дастином Порье. Этот парень — чёртов воин. Он выходит и сражается, пока не умрёт. Дастин будет драться прямо перед тобой и попытается снести тебе голову. Это очень захватывающий бой как для меня, так и для фанатов», — приводит слова Топурии портал Sports Illustrated.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 308 в Абу-Даби, Топурия разделил октагон с представителем США Максом Холлоуэем. Бой завершился победой Илии нокаутом в третьем раунде.

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