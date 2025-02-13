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Умар Саламов проведёт следующий бой 19 февраля. Назван соперник

Умар Саламов проведёт следующий бой 19 февраля. Назван соперник
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Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе россиянин Умар Саламов проведёт следующий бой против представителя Танзании Шабана Хамади Джонго 19 февраля в Нальчике (республика Кабардино-Балкария, Россия).

Бой пройдёт в рамках тяжёлого веса и продлится восемь раундов.

Российскому атлету 30 лет. В качестве профессионала он выступает на ринге с 2012 года и на данный момент имеет на своём счету 29 побед, из которых 21 была одержана досрочно, и два поражения. В последнем поединке Умар встретился с представителем Узбекистана Сервером Эмурлаевым. Бой завершился победой Саламова техническим нокаутом (Эмурлаев отказался от продолжения боя).

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