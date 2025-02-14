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Джервонта Дэвис предположил, по какой причине Василий Ломаченко отказался от боя с ним

Джервонта Дэвис предположил, по какой причине Василий Ломаченко отказался от боя с ним
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Чемпион мира по версии WBA в лёгком весе американец Джервонта Дэвис высказался в адрес обладателя титула чемпиона мира по версии IBO и IBF в лёгком весе украинца Василия Ломаченко.

«В глубине души я всегда думал, что так и будет [и мы не встретимся в ринге]. Типа: «Чёрт возьми, Ломаченко был бойцом, с которым мне надо было подраться или с которым меня просили подраться».

Мне казалось, что Василию не нравилось, когда люди говорили, будто он напуган [поэтому не собирается драться со мной] или что-то в этом роде. Это не так. Ломаченко просто стал старше, у него есть дети, и он больше думает о них», — приводит слова Дэвиса издание Marca.

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