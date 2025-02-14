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Илия Топурия объяснил, почему не считает Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом в истории

Илия Топурия объяснил, почему не считает Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом в истории
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Действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия ответил, кого считает величайшим бойцом в истории смешанных единоборств.

«Кто является величайшим бойцом в истории ММА? Для меня это Джон Джонс. Забавно, когда люди сравнивают Джонса с Хабибом. На счету Хабиба 14 или 15 боёв в UFC? Джон Джонс провёл только 15 защит титула», — приводит слова Топурии аккаунт Verdict MMA в X (ранее Twitter) со ссылкой на подкаст The Full Send Podcast.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 308 в Абу-Даби, Топурия разделил октагон с представителем США Максом Холлоуэем. Бой завершился победой Илии нокаутом в третьем раунде.

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