Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев рассказал, чего не простит никому

Ислам Махачев рассказал, чего не простит никому
Аудио-версия:
Комментарии

Действующий обладатель титула UFC в весовой категории до 70 кг россиянин Ислам Махачев заявил, что никогда не сможет простить предательство.

— У каждого человека есть красная линия. Кто‑то не простит предательства, кто‑то — обмана. Чего не простит Ислам Махачев?
— Много чего есть. Есть мужские качества, которые мужчина должен соблюдать. И если я не вижу мужские качества в ком‑то, я с такими людьми не дружу, не общаюсь. У меня нет таких знакомых. Если я вижу, что он и с другими людьми не держит своё слово, то я знаю, что и со мной будет так. Я не исключение, и со мной он поступит так же. И у меня нет в кругу таких людей.

— Чего ты не простишь?
— Предательства не прощу. Просто я отдалю такого человека. Если в отношении ко мне или в отношении к кому‑то кто‑то предаёт, то это навсегда, — сказал Махачев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), Махачев разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде. Для Ислама эта победа стала 14-й подряд в лёгком весе.

Материалы по теме
Махачев: Макгрегор уже не будет прежним, как до боя с Хабибом. У него с головой проблемы
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android