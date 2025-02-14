Ислам Махачев рассказал, чего не простит никому

Действующий обладатель титула UFC в весовой категории до 70 кг россиянин Ислам Махачев заявил, что никогда не сможет простить предательство.

— У каждого человека есть красная линия. Кто‑то не простит предательства, кто‑то — обмана. Чего не простит Ислам Махачев?

— Много чего есть. Есть мужские качества, которые мужчина должен соблюдать. И если я не вижу мужские качества в ком‑то, я с такими людьми не дружу, не общаюсь. У меня нет таких знакомых. Если я вижу, что он и с другими людьми не держит своё слово, то я знаю, что и со мной будет так. Я не исключение, и со мной он поступит так же. И у меня нет в кругу таких людей.

— Чего ты не простишь?

— Предательства не прощу. Просто я отдалю такого человека. Если в отношении ко мне или в отношении к кому‑то кто‑то предаёт, то это навсегда, — сказал Махачев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), Махачев разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде. Для Ислама эта победа стала 14-й подряд в лёгком весе.