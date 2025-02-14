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Илия Топурия объяснил, почему хочет подраться с Исламом Махачевым

Илия Топурия объяснил, почему хочет подраться с Исламом Махачевым
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Действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия объяснил, почему хочет подраться с чемпионом UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянином Исламом Махачевым.

«Мне не нравится быть хулиганом и драться с людьми, в отношении которых я на 100% уверен, что надеру им задницу. Мне нравится драться с теми парнями, бои с которыми, по мнению фанатов, будут очень конкурентны. С Исламом у меня всё получится. Проводя реванши с людьми, я не думаю, что у фанатов будут точно такие же ожидания», — приводит слова Топурии аккаунт Home of Fight в X (ранее Twitter).

Ранее Илия Топурия объяснил, почему не считает Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом в истории.

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