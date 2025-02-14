Евлоев: могу приехать к Волкановски в Австралию ради боя с ним. Холлоуэй? Он тоже в списке

Топовый российский боец UFC, выступающий в полулёгком весе, Мовсар Евлоев заявил, что хочет драться с любым соперником из рейтинга, пока ему не дадут титульного боя.

«Провести реванш с Диего Лопесом? Да, почему бы и нет? Этот парень произвёл впечатление после поражения от меня, и теперь он выше меня в рейтинге. Мне надо драться. Я потратил слишком много времени, ожидая, когда кто-нибудь согласится на бой со мной.

Кроме Лопеса, Волкановски по-прежнему громкое имя. Думаю Алекс не в расцвете сил, но ещё полон сил и является громким именем. Возможно, после победы над ним у матчмейкеров не останется иного выбора, кроме как предоставить мне титульный шанс. Могу приехать к нему в Австралию, чтобы сразиться с ним. Не имеет значения, когда, где и с кем драться.

В рейтинге ещё есть Макс Холлоуэй даже после его заявления о переходе в лёгкий вес. Если он по-прежнему будет драться в нашем дивизионе, то его имя есть в моём списке, поскольку является большой легендой. Может быть, после победы над ним мне дадут титульный шанс.

Пока я жду [титульного боя], могу драться с кем угодно. Только не тормозите меня, не заставляйте меня ждать титула вообще без боёв», — приводит слова Евлоева портал MMA Fighting.