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Царукян: уверен, что реванш с Исламом Махачевым состоится

Царукян: уверен, что реванш с Исламом Махачевым состоится
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Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян ответил, состоится ли его реванш с действующим обладателем чемпионского титула UFC в категории до 70 кг Исламом Махачевым.

«Вполне реально. Если Ислам не уйдёт в полусредний вес и продолжит защищать титул в лёгком весе, то я уверен, что мы встретимся», — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале «Nika Kelekhsaev».

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2019 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и два поражения. В своем последнем бою, состоявшемся на UFC 300 в апреле, Царукян победил раздельным решением экс-чемпиона бразильца Чарльза Оливейру.

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