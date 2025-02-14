Царукян: уверен, что реванш с Исламом Махачевым состоится

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян ответил, состоится ли его реванш с действующим обладателем чемпионского титула UFC в категории до 70 кг Исламом Махачевым.

«Вполне реально. Если Ислам не уйдёт в полусредний вес и продолжит защищать титул в лёгком весе, то я уверен, что мы встретимся», — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале «Nika Kelekhsaev».

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2019 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и два поражения. В своем последнем бою, состоявшемся на UFC 300 в апреле, Царукян победил раздельным решением экс-чемпиона бразильца Чарльза Оливейру.