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Арман Царукян рассказал, что написал Двалишвили, когда тот победил Нурмагомедова

Арман Царукян рассказал, что написал Двалишвили, когда тот победил Нурмагомедова
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Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян рассказал, что написал чемпиону UFC в легчайшему весе Мерабу Двалишвили после того, как он победил топового бойца UFC Умара Нурмагомедова. Их бой состоялся на UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) и завершился победой грузинского атлета единогласным решением судей.

«Я смотрел главные бои UFC 311. И списывался после боя с Мерабом. Я его поздравил с победой. Ни о чём особо не разговаривали с ним», — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале Nika Kelekhsaev.

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2019 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и два поражения. В своем последнем бою, состоявшемся на UFC 300 в апреле, Царукян победил раздельным решением экс-чемпиона бразильца Чарльза Оливейру.

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